انفجار قنبلة مزروعة شمال غرب باكستان يخلف 11 قتيلا

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وذكر مسؤول بالشرطة المحلية أن العمال كانوا عائدين من موقع بناء، إلى نقطة أمنية، عندما اصطدمت مركبتهم بالقنبلة، مما أدى لانفجارها وأصيب شخصان آخران بالهجوم.

وكتب رئيس الوزراء المؤقت، أنور الحق كاكار على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، التي كانت تعرف سابقا باسم (تويتر): "لقد أفجعت قلوبنا لدى علمنا بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في شمال وزيرستان،وأودى بحياة 11 عاملا بريئا.ندين بشدة هذا العمل العنيف الذي لا معنى له ونتضامن مع الأسر المتضررة".

ولطالما كانت منطقة "شمال وزيرستان" الجبلية بمثابة قاعدة للمسلحين الإرهابيين، الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم ملاحقتهم في سلسلة من الهجمات.