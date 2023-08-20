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قريب من الحدود الأفغانية..

انفجار قنبلة مزروعة شمال غرب باكستان يخلف 11 قتيلا

انفجار قنبلة مزروعة شمال غرب باكستان يخلف 11 قتيلا
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤولون باكستانيون، اليوم الأحد، أن 11 عاملا على الأقل قتلوا، عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب طريق، في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

العالم - باكستان

وذكر مسؤول بالشرطة المحلية أن العمال كانوا عائدين من موقع بناء، إلى نقطة أمنية، عندما اصطدمت مركبتهم بالقنبلة، مما أدى لانفجارها وأصيب شخصان آخران بالهجوم.

وكتب رئيس الوزراء المؤقت، أنور الحق كاكار على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، التي كانت تعرف سابقا باسم (تويتر): "لقد أفجعت قلوبنا لدى علمنا بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في شمال وزيرستان،وأودى بحياة 11 عاملا بريئا.ندين بشدة هذا العمل العنيف الذي لا معنى له ونتضامن مع الأسر المتضررة".

ولطالما كانت منطقة "شمال وزيرستان" الجبلية بمثابة قاعدة للمسلحين الإرهابيين، الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم ملاحقتهم في سلسلة من الهجمات.

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قريب من الحدود الأفغانية.. انفجار قنبلة مزروعة شمال غرب باكستان يخلف 11 قتيلا

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