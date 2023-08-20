الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال ثلاثة أيام.. أكثر من 92 ألف زائر أجنبي دخلوا العراق عبر 12 منفذاً

خلال ثلاثة أيام.. أكثر من 92 ألف زائر أجنبي دخلوا العراق عبر 12 منفذاً
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، عن دخول أكثر من 92 ألف زائر اجنبي للعراق خلال ثلاثة أيام، مبينا أن هؤلاء دخلوا عبر 12 منفذاً.

العالم - العراق

وقال الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة قدمت دعما كبيرا في تسهيل العقبات التي تواجه عمل هيئتنا، وانطلاقا من حرصنا في تقديم أفضل الخدمات للزائرين، تم التنسيق مع المحافظات على تطوير البنى التحتية بما يستوعب الأعداد الكبيرة التي ستدخل عن طريق المنافذ البرية والجوية وكذلك هنالك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تعجيل التأشيرة والتدقيق والتفتيش مع مراعاة الأجواء الحارة والعمل الجاد على سرعة مرور الزائرين وتقليل الروتين"، لافتا الى انه "تم التأكيد على التفتيش ومنع دخول اي مواد ممنوعة".

وأضاف، أن "هناك خطة مدروسة وضعتها هيئة المنافذ اخذت على عاتقها وضع الحلول لاي طارىء قد يحدث"، مشيرا الى ان "المجموع الكلي للزائرين الذين دخلوا البلاد منذ يوم الخميس الماضي ولغاية مساء يوم أمس السبت بلغ 92615 زائرا من دول أفغانستان وأذربيجان وباكستان وإيران".

وأكد، أن "هؤلاء الزائرين دخلوا عبر 12 منفذاً من ضمنها منافذ منطقة كردستان"، لافتا الى ان "منفذ زرباطية يعد أكثر المنافذ الذي يمر من خلاله الزائرين حيث يشكل نسبه 60‎%‎ من الوافدين".

روابط ذات صلة

الصدر يصدر توجيهات مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تحركات عسكرية أمريكية مريبة في العراق

البحر الأسود ساحة الحرب الأخرى، حرب الغذاء

مواكب جيش ايران تبدأ نشاطها قبل يوم الاربعين بخمسة عشر يوما‌

النيجر..زعيم الانقلاب بصدد تشكيل حكومة انتقالية لفترة تصل إلى 3 سنوات

خلال ثلاثة أيام.. أكثر من 92 ألف زائر أجنبي دخلوا العراق عبر 12 منفذاً

قائد سلاح البر في الجیش الإيراني: مكتفون ذاتيا في مجال الدفاع البري