الرئيس الإيراني ورئيس وزراء اليابان سيلتقيان في نيويورك الشهر المقبل

العالم - إيران

وقالت وكالة كيودو للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصادر دبلوماسية إيرانية لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيلتقيان في نيويورك الشهر المقبل لمناقشة البرنامج النووي لطهران وبعض القضايا الأخرى.

وقالت كيودو إن رئيسي سيوجه دعوة إلى كيشيدا لزيارة إيران والسعي للإفراج عن الأصول الإيرانية التي جرى تجميدها في اليابان تماشيا مع العقوبات الأميركية، وتقدر قيمة تلك الأصول بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وكتبت كيودو في تقريرها أن رئيس وزراء اليابان يعتزم أيضا التأكيد على استتباب الأمن والسلامة في مضيق هرمز خلال لقائه مع الرئيس الإيراني.

وأشارت كيودو إلى أن كيشيدا ورئيسي من المتوقع أن يناقشا ما أثير من مزاعم حول إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.