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الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين

الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة الألمانية القبض على جنديين أمريكيين، أمس الأحد، بسبب الاشتباه في تورطهما في طعن أحد المواطنين الألمان حتى الموت في مشاجرة وقعت في مدينة فيليتش.

العالم - أوروبا

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الحادثة وقعت في إحدى الملاهي الليلية، حيث كان المشتبه بهما برفقة اثنين آخرين، وتم رصدهم وهم يهربون من موقع الجريمة وفقًا لقناة "سودويستراندفونك" الألمانية.

وأضافت الشرطة أن الجنديين الأمريكيين في العمر بين 25 و 26 عامًا، وأشارت إلى أن السلطات الألمانية قامت بتسليم القضية إلى المدعين العامين الأمريكيين وفقًا لقوانين حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب القناة، يتم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب تحقيقات خاص تابع لإحدى القواعد الجوية الأمريكية القريبة من مدينة فيليتش.

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الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين

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