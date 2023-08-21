الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين

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وأوضحت الشرطة الألمانية أن الحادثة وقعت في إحدى الملاهي الليلية، حيث كان المشتبه بهما برفقة اثنين آخرين، وتم رصدهم وهم يهربون من موقع الجريمة وفقًا لقناة "سودويستراندفونك" الألمانية.

وأضافت الشرطة أن الجنديين الأمريكيين في العمر بين 25 و 26 عامًا، وأشارت إلى أن السلطات الألمانية قامت بتسليم القضية إلى المدعين العامين الأمريكيين وفقًا لقوانين حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب القناة، يتم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب تحقيقات خاص تابع لإحدى القواعد الجوية الأمريكية القريبة من مدينة فيليتش.