سيتم إسقاط جميع مقاتلات إف – 16 المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكتب ريتر على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، معلّقًا على قرار هولندا بنقل طائرة “إف – 16” إلى أوكرانيا: “سيتم إسقاطهم جميعًا في غضون شهر”.

وبيّن ريتر أن “هذه الإمدادات تخلق فقط وَهْمَ الأمن لكييف”.

ولفت إلى أن “الحلفاء أجبروا زيلينسكي على التضحية بأكثر من 400 ألف أوكراني في مناورة فاشلة للـ”ناتو”.

وختم: “عار عليك لأنك سمحت بذلك”.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة “إف – 16” إلى كييف.

كما أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن “الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز “إف – 16″ إلى أوكرانيا”.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة”سبوتنيك”، بأن “واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات “إف – 16″ الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف”.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “ظهور مقاتلات “إف – 16″ القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي”.

وسبق أن حذرت روسيا دول الـ”ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.