الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ضابط أمريكي:

سيتم إسقاط جميع مقاتلات إف – 16 المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر

سيتم إسقاط جميع مقاتلات إف – 16 المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يفهم أن توريد الطائرات المقاتلة “إف – 16” لن يكون قادرًا على تغيير موقف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تعاني من خسائر فادحة على الجبهة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكتب ريتر على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، معلّقًا على قرار هولندا بنقل طائرة “إف – 16” إلى أوكرانيا: “سيتم إسقاطهم جميعًا في غضون شهر”.

وبيّن ريتر أن “هذه الإمدادات تخلق فقط وَهْمَ الأمن لكييف”.

ولفت إلى أن “الحلفاء أجبروا زيلينسكي على التضحية بأكثر من 400 ألف أوكراني في مناورة فاشلة للـ”ناتو”.

وختم: “عار عليك لأنك سمحت بذلك”.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة “إف – 16” إلى كييف.

كما أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن “الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز “إف – 16″ إلى أوكرانيا”.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة”سبوتنيك”، بأن “واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات “إف – 16″ الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف”.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “ظهور مقاتلات “إف – 16″ القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي”.

وسبق أن حذرت روسيا دول الـ”ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

روابط ذات صلة

الدنمارك تعلن إرسالها 19 مقاتلة من طراز إف - 16 إلى أوكرانيا

الأمن الروسي يصرح :"هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه"

دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على بولندا بسبب أوكرانيا

زیلینسکی یقوم بأول زيارة للسوید ويطلب مقاتلات جريبين!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الأميركي السابق يتسلل إلى شمال سورية ويدعو لدعم مشروع الإدارة الذاتية هناك

صحيفة عبرية تكشف عن انخفاض كبير في هجرة الشباب الأمريكي إلى الاراضي المحتلة 

فيما ركز المفاوضون باجتماعهم الامني في واشنطن على حفظ سيادة البلد.. العراق.. لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال لهم

ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات إف – 16 المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر

4فوائد لنخاع العظم

باشراف وزير داخلية العراق.. اجتماع امني عراقي ايراني في كربلاء المقدسة