شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الذكرى الاليمة لاحراق الاقصى المبارك

وقال مراسلنا: ان ترميم المسجد الاقصى استغرق اكثر عشرين عاماً، مشيراً الى ان احد خطباء جمعة المسجد الاقصى، الذي كان شاهداً على الواقعة الاليمة، قام خلال خطبة يوم الجمعة الماضية في ساحات الاقصى، بالتذكير بان هذا المكان المقدس خط احمر لكل المسلمين وخاصة خط الدفاع الاول وهم المقدسيون الذين يدافعون عنه ومازالوا حتى هذه اللحظة.

واوضح، ان هناك مخططات تستهدف الاقصى المبارك قد توسعت اكثر ومحاولات لتقسيمه، خاصة بعد ما حصل ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني واقتحام اعداداً كبيرة من المستوطنين، اضافة الى هناك اعتداءات كبيرة تجري تحته ما تهدد بانهياره وهذا ما تخطط له عدد كبير من الجماعات والتنظيمات اليهودية المتطرفة لبناء ما يعرف بهيكلهم المزعوم على انقاض المسجد الاقصى المبارك.

واضاف، ان المدافعين عن الاقصى المبارك يقومون باحياء هذه الذكرى الاليمة في لحظة وكل يوم ويقولون بان النيران لم تهدأ منذ ذلك الحين باتجاه الاقصى المبارك.

هذا وتحل اليوم الذكرى الثانية والخمسون لجريمة إحراق المسجد الأقصى وسط تزايد الأخطار المحدقة بالمسجد.

وكان مستوطن متطرف قد أقدم في مثل هذا اليوم من عام 1969 على إشعال النيران في الجناح الشرقي للجامع القبلي جنوب المسجد الأقصى، ما أدى الى احتراق محتويات المسجد وتضرر المبنى بشكل كبير.