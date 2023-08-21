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شاهد/ السفير الايراني لدى بغداد يتفقد منفذ المنذرية..لهذا السبب

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تفقد السفير الايراني لدي بغداد كاظم آل صادق منفذ المنذرية-خسروي واجتمع مع المسؤولين حول التحضيرات لاستقبال زوار الاربعين.

العالم- العراق

وبحث السفير الايراني محمد كاظم آل صادق مع محافظ ديالى مثنى التميمي مع التعاون المشترك بين البلدين واستعدادات المحافظة لاستقبال 50 الف زائر يوميا عبر منفذ خسروي -المنذرية.

وقال محافظ ديالى في بيان انه استقبل السفير الايراني في مكتبه في ديوان المحافظة وبحثا استعدادات إدارة منفذ المنذرية الحدودي لاستقبال الوافدين لزيارة الاربعين والوقوف على سير العمل في الجانبين العراقي والايراني

واكد التميمي خلال اللقاء ان الدوائر الصحية والخدمية على اتم الاستعداد لاستقبال الزائرين، مطالبا الحكومة المركزية بدعم الدوائر الخدمية لانجاح هذه الزيارة.

ومن جهة اخرى زار محافظ ديالى منفذ المنذرية من الجانب العراقي ومنفذ خسروي من الجانب الايراني ميدانيا وعقد اجتماعا مع إدارة المنفذين استعرضا خلالها الاستعدادات النهائية لاستقبال الزوار الايرانيين لاداء الزيارة الاربعينية .

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