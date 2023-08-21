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"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن 4 مصادر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي.

العالم _ الأميرکيتان

وحسب "أكسيوس"، فإن أهمية الاجتماع تكمن في أنه "يمكن أن يعطي دفعة كبيرة بين الزعيمين للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية في محاولة للتوصل إلى صفقة ضخمة يمكن أن تشمل ضمانات أمنية أمريكية للرياض، وكذلك اتفاقية التطبيع بين السعودية وإسرائيل"، لافتا إلى أن "مثل هذه الصفقة ستكون اختراقة تاريخية في السلام في الشرق الأوسط".

في حين أنه "من المحتمل أن يضطر بايدن إلى تمرير أجزاء منها على الأقل عبر الكونغرس، حيث يتبنى العديد من الديمقراطيين وجهات نظر انتقادية للغاية لبن سلمان"، بسبب "حقوق الإنسان ومقتل الصحفي جمال خاشقجي"، وفق "أكسيوس".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم (في وقت سابق) أن الإدارة الأمريكية تريد محاولة استكمال مساعيها الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية أجندة بايدن.

وفق "أكسيوس"، لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك معاهدة دفاع محتملة بين واشنطن ورياض ودعم أمريكي محتمل لبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

هذا وقال مصدر مطلع على القضية لـ"أكسيوس" إن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يناقشون إمكانية عقد اجتماع بين بايدن ومحمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين لأسابيع، حتى قبل زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى المملكة في يوليو.

وأضاف مصدران آخران مطلعان على القضية أن مثل هذا الاجتماع ممكن، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء من التحضير له بعد.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

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"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

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