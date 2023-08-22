الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

العالم-اوروبا

وذكرت الوزارة في بيان: "تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك. كما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيّرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".

ومن جانبه أكد عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوغورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

وكتب سوبيانين على قناته في "تلغرام": "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين. إحداهما في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، خدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث".

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو.

وقال متحدث باسم الوزارة: "في كراسنوغورسك، تم تسجيل أضرار بالزجاج في عدة طوابق في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق. كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل".

روابط ذات صلة

الهند تستضيف قمة مجموعة العشرين رافضة حضور اوكرانيا

بالفيديو..كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن الدولي يندد بـ"الاعتداء" على عناصر حفظ السلام في قبرص

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية

"إيكواس" تعلن رفضها إعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

إنقاذ 115 مهاجرا سوريا خلال ثلاثة أيام

دوي انفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه

بالفيديو...عدوان صهيوني يستهدف محيط دمشق