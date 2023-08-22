'السويداء'.. شلل متواص اثر فرض محتجين إغلاقا كاملا للفعاليات التجارية

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان نقلا عن وسائل الاعلام السورية قولها، ان المحتجين الذين واصلوا قطع الطرقات أصروا على مواصلة احتجاجاتهم، ولاقت تحركاتهم والشعارات والهتافات التي أطلقوها تغطية إعلامية كبيرة من قبل مواقع ووسائل إعلام خارجية، وبدا أن تحركهم الإعلامي كان أكبر مما هو واقع على الأرض.

وتابعت وسائل الاعلام قولها: انعكس التعطيل المتعمد للمؤسسات الحكومية الذي فرضه محتجو السويداء على كل مظاهر الحياة في المحافظة، حيث رصدت «الوطن» وقوف العشرات من أصحاب المحطات أمام أبواب المصارف بغية ترصيد حساباتهم ليصار إلى تزويدهم بمادة المحروقات من فرع المحروقات الذي تم إغلاقه كذلك من المحتجين، يضاف إلى أصحاب المحطات عدم قدرة المخابز على ترصيد مبالغ أثمان المازوت اللازم لعملهم بغية تأمين احتياج المخابز في كل الفروع سواء المخابز الآلية أم الخاصة.

وأشار أصحاب الأفران الخاصة والأخرى العاملة بنظام الإشراف إلى إشكالية أخرى وهي عدم قدرتهم على تأمين الخبز للأهالي خلال الـ24 ساعة الماضية جراء توقف الشبكة وعدم قدرتهم على قطع البطاقات للأهالي مشيرين إلى أنه ولتسيير العمل حاولوا مراجعة شركة تكامل ليتبين أنه تم إغلاقها هي الأخرى للسبب ذاته متسائلين عن كيفية الخروج من هذه الإشكاليات جميعها ضمن الظروف الحالية التي تواجهها المحافظة من إغلاقات لكامل الدوائر الحكومية.

أسواق المحافظة شهدت حركة خفيفة بعد سماح المحتجين لأصحاب المحال بفتحها بعد الساعة الثانية ظهراً لتأمين احتياجات الأهالي مع ارتفاعات متلاحقة بالأسعار لكل المواد الغذائية يضاف إليها الأدوية بسبب تمنع أصحاب الشركات والموردين عن إرسال سيارات البضائع والأدوية إلى المحافظة خوفاً من أن يطولها العبث أو أن يتم منعها من الدخول.