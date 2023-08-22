تأهب نيجيري لهجوم وشيك من قبل دول ايكواس

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تأهب واجراءات استثنائية في النيجر استعداداً لهجوم عسكري وشيك بعد رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس اقتراحاً من المجلس العسكري الحاكم في نيامي بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات وتأكيدها ان خيار التدخل العسكري ما زال مطروحاً.

وزير الصحة النيجري غاربا حكيمي عقد اجتماعاً طارئاً مع مديري المستشفيات لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به منظمة إيكواس وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

اجراء ياتي وسط مخاوف من احتمال اندلاع حرب وشيكة بين العسكر وإيكواس التي أعلنت سابقا أن موعد التدخل العسكري اتخذ دون أن تكشف عنه فيما شددت على تهديدها باستخدام القوة كملاذ أخير لاستعادة النظام الدستوري واطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المعزول منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وبعد انتهاء الزيارة التي قام بها الأحد وفد من إيكواس الى النيجر من دون نتائج ورفضه الخطة الانتقالية التي قدمها المجلس العسكري، رأى مفوض التكتل الافريقي عبد الفتاح موسى أن حديث قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني عن فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات محاولة لكسب الوقت. وقال أن نتيجة المناقشات غير الرسمية الجارية ستحدد ما إذا كانت إيكواس سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر محذراً في الوقت نفسه من ان التكتل سيستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدرك أن قادة الانقلاب يتلاعبون به.

تهديدات تحظى برفض قوى ودول اقليمية. الجزائر جددت تأكيدها عدم استخدام القوة وقالت انها رفضت طلباً فرنسياً بعبور الأجواء الجوية للبلاد من أجل الهجوم على النيجر بحسب الاذاعة الجزائرية التي نقلت عن مصادر قولها ان التدخل العسكري بات وشيكاً والترتيبات العسكرية جاهزة.

وبحسب المصادر فقد منح المغرب الترخيص اللازم للطائرات العسكرية الفرنسية لعبور اجوائه نحو النيجر بعد الرفض الجزائري في حين ذكرت مصادر ان مطارات دول غرب إفريقيا تشهد استعدادات عسكرية.