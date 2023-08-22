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مصادرة بضائع إسرائيلية من مستودعات ومتاجر لبنانية وتحقيق مع المعنيين

مصادرة بضائع إسرائيلية من مستودعات ومتاجر لبنانية وتحقيق مع المعنيين
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

صدرت الامن اللبناني بضائع إسرائيلية في عددٍ من المراكز التجاريّة ومستودعات ومتاجر لبنانية والتحقيق مع المعنيين.

العالم_لبنان

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أن بعد توافر معلومات لمديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة في أمن الدولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات للعدو الإسرائيلي، تُسوَق في عددٍ من المراكز التجارية في لبنان، قامت دوريات من مديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة وبالتنسيق بينها وبين المديريات الإقليمية لأمن الدولة، بعمليات دَهمٍ عدة لمستودعاتٍ ومتاجر في المحافظات اللبنانية، إلى جانب عملية دهمٍ للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع.

وأوضحت أنه تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودِع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.

وحسب قانون مقاطعة "اسرائيل" يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين.

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