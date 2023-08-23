العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية

ويرى الاكاديمي والباحث السياسي د. نبيل سرور، ان اجتماع دول البريكس يكتسب اهمية كبرى في هذه المرحلة خاصة انه يهدف الى قراءة المستقبل الاقتصادي لهذه المنظمة، وامكانية استقبال اعضاء جدد.

ویقول: ان من المواضيع الاخرى التي سيبحثه اجتماع دول البريكس، موضوع صندوق التنمية لهذه المنظمة، وايجاد عملة بديلة عن الدولار الامريكي، وكذلك ايجاد شراكات اقتصادية لهذه الدول، ومواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، معتبراً ان هذه كلها عناوين كبيرة تفرض نفسها على المنظمة، التی تحتل حوالي 23 بالمئة من الناتج العالمي، وحوالي 42 بالمئة من السكان العالمي، وفیها اقتصادات ناشئة لديها الكثير من المواد الاولية والقمح والتكنولوجيا التي تشكل عناصر مهمة جداً لعمل هذه المنظمة ولدورها.

ويؤكد ان المرحلة حساسة جداً، لاسيما الحرب الروسية الاوكرانية المستعرة، في ظل سعي امريكي للحفاظ على نفوذه في العالم، وسعيه لايجاد آليات جديدة للهيمنة على العالم، مشيراً الى ان مهمة دول البريكس لن تكن سهلة، وربما التحالف بين دول اعضاءها يضع خطة لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة.

بدوره، اكد الدبلوماسي الروسي السابق الكسندر زاسبكين، ان منظمة بريكس بدأت بشيء بسيط لكنها تطورت اليوم بسرعة وبنجاح واصبحت قوة عالمية.

ويقول ان روسيا مرتاحة من هذا التطور خاصة وهي تترقب رئاسة منظمة بريكس العام القادم، معتبراً ان الشيء الذي يوحد الجميع السعي الى المساواة في الحقوق في المجال الاقتصادي والمالي، لاسيما وان روسيا متضررة اكثر من الجميع نتيجة حجم العقوبات والاجراءات المتخذة ضدها من قبل الجانب الامريكي والغربي.

ويوضح ان عدم القبول بالهيمنة الغربية وهيمنة الدولار هو مطلب مشترك الذي يوحد الجميع، حيث ان بريكس يتكون من تكتل اقتصادي ومالي مبني على مصالح مشتركة.