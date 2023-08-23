زيارة الاربعين.. كربلاء تعطل لـ 12 يوماً وعمليات استباقية في شمالها

العالم - العراق

وذكرت المحافظة: "تقرر تعطيل الدوام من يوم الاحد المقبل 2023/8/27 ولغاية الخميس 2023/9/7".

فيما أعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق ضمن المحور الشمالي للمحافظة استعدادأ لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الاربعين في منطقة الوند والرفيع والخنافسة".

وشارك في هذه العمليات أفواج الطوارئ والفوج التكتيكي ومكافحة الاجرام والمتفجرات وK9 والأمن الوطني وبتغطية جوية من قبل طيران الجيش" وفقاً للبيان.

ولفت الى "القيام بالمسح الميداني للبساتين والمناطق الصحراوية وتفتيش الدور والهياكل المتروكة والتحقق من هويات الاشخاص عبر الحواسيب الأمنية في تلك المنطقة".

ونوه الى، ان "هذه العمليات الاستباقية المستمرة من أجل فرض القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي استعدادا لزيارة الاربعين".

هذا وشدد وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، على ضرورة‏ الارتقاء بمستوى الخدمات واستنفار الطاقات لخدمة الزيارة المليونية. وقال في بيان: "سنعمل مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة على تفويج الزائرين حتى بعد انتهاء زيارة الاربعينية". وأضاف أثناء ترأسه لجنة خطة الزيارة الأربعينية "ستشارك وزارتنا بـ(٢٠) قطاراً و(٧٠٠) باص وحافلة فيما سيكون جهد الشركة العامة لادارة النقل الخاص هو الاشراف والتنظيم لآلاف المركبات". وأكد السعداوي على "أهمية استنفار الجهود لتقديم خدمة نقل تليق بالزائر، وتجربتنا في نقل الزائرين ستكون أكثر تنظيما عبر تجاوز الاخطاء التي رافقت الاعوام السابقة".