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نجاح الدبلوماسية الايرانية يفشل أحلام اميرکية اسرائيلية

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

نجاح جديد للدبلوماسية الايرانية التي ترسم مسارها باستراتيجية واضحة عنوانها الاساسي الانفتاح علی دول الجوار وعلی الدول العربية.

العالم - انقلاب الصورة

حسين أميرعبداللهيان وزير الخارجية الايراني حط في المملكة العربية السعودية والتقی كبار المسؤولين وعلی رأسهم محمد بن سلمان في لقاء مطول وهذا تعزيز للعلاقات بين البلدين وللتفاهم بين ايران والسعودية وهو ايضاً فشل لكل السياسات الرامية الی وضع العراقيل بين ايران ودول الجوار وبين ايران والدول العربية وبين ايران والسعودية وهذا ما ازعج كل الذين يريدون منع تقدم هذه العلاقات وهو فشل لكل السياسات والضغوط التي تقودها اميركا والكيان الصهيوني بشكل واضح.

وازعجت الزيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الاميركي جو بايدن اللذان بدآ بحملة مضادة استباقية عنوانها التخويف من هذه الزيارة ومن نتائجها والتخويف من ايران مسبقاً.

وحاولت بعض وسائل الاعلام افشال الزيارة عن طريق إثارة مواضيع حدثت خلال الزيارة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

فقد ادعت احدی وسائل الاعلام ان وزير الخارجية الايراني أثار غضب الكثير من العرب بسبب استخدامه كلمة "الخليج الفارسي" خلال مؤتمره الصحفي في السعودية، لكن الأمر مر دون أي تعقيب من قبل الوزير السعودي فيصل بن فرحان وفي وقت ظن الكثير ان وصف الخليج بالفارسي قد يثير أزمة ويفشل زيارة عبداللهيان الی السعودية، الا ان الوزير الايراني اتجه الی جدة للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورأی رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالكترونية عبدالباري عطوان ان زيارة عبداللهيان للسعودية، تأتي رداً علی الكلام بأن التطبيع السعودي مع الاحتلال أصبح وشيكاً، خاصة بعد زيارة مستشار الأمن القومي الاميركي جيكوب سوليفان الذي زار السعودية 3 مرات وكان يضغط من أجل هذا التطبيع.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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