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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 23-08-2023

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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