قناة عبرية : 'اسرائيل' تدرس تنفيذ هجوم ضد 'حماس'

العالم-فلسطين

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "يسعى غالانت إلى تحصيل ثمن من حماس التي تغمر الضفة بالسلاح، يتعلق الأمر بشكل أساس بمقر حماس الموجود في لبنان، وهو الذي يوجّه الخلايا في الضفة". حسب قولها

وأضافت القناة الإسرائيلية: "في إسرائيل يبحثون عن طريقة لتدفيعهم الثمن، وإذا حدث ذلك، هناك تخوف من رد فعل من قطاع غزة أو حتى من لبنان".

ونوهت القناة 13، إلى أن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوضحوا للوزراء في اجتماع الكابينت أهمية سياسة الاغتيالات، كما وأكدت قناة ريشت كان العبرية، أن الكابينيت الإسرائيلي حذر من تقوية حركة حماس ومنحها مزيد من التسهيلات.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينيت" خول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير الامن يؤاف غالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم ، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.