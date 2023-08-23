رايتس ووتش تتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين والمانيا تطالب بتحقيق سريع

العالم - خاص بالعالم

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مرفقا بصور عن مئات من المهاجرين الاثيوبيين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/ آذار 2022 ويونيو/ حزيران 2023.. الإثيوبيين قتلهم حرس الحدود السعودي.

ودعت الحكومة الألمانية الى فتح تحقيق سريع الى فتح تحقيق سريع في الموضوع.

وقالت المنظمة ان عمليات القتل المستمرة تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وتحت عنوان "أطلقوا علينا النار مثل المطر" خلص التقرير الى ان القتل جماعي وممنهج عبر إطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين بينهم نساء وأطفال، واطلاق نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.

نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش قالت ان المسؤولين السعوديين يقتلون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء بعيدا عن أنظار العالم.

ومن خلال التحقيق مع ناجين واقارب واصدقاء للضحايا وتحليل افلام وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية لمقتل مهاجرين منذ عام 2014، اكدت انها تعكس تصعيدا متعمدا من حيث عددها وأسلوبها.

تقرير المنظمة ارفق بصور اقمار صناعية لمراكز حرس الحدود وطرق الدوريات قرب مسار الهجرة والمخيم في الثابت بمحافظة صعدة باليمن إلى السعودية، كما حددت مشاهد لمدرعة مضادة للكمائن والألغام كانت متمركزة في أحد المواقع لحرس الحدود السعودي مجهزة بمدفع رشاش ثقيل كان بعض الأشخاص أكدوا تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون وأسلحة متفجرة مماثلة بمجرد عبورهم الحدود.

فيما وصف شهود عيان مشاهد مرعبة لاشلاء نساء ورجال وأطفال مبعثرين في أرجاء المناطق الجبلية ومصابين بجروح بالغة ومقطعي الأوصال.

هذا فيما كشف التحليل الجغرافي عن ازدياد مواقع الدفن قرب مخيمات المهاجرين.

المنظمة طالبت السعودية أن تلغي فورا استخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبت المعنيين بالضغط على السعودية وتقديم الجناة الى العدالة.

ويعمل في السعودية قرابة 750 ألف إثيوبي، لأسباب اقتصادية، او فروا جراء النزاعات المسلحة في افريقيا.