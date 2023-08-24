العثور على جزء من طائرة بريغوجين

العالم- روسيا

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" فجر اليوم الخميس، موضحة أن الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد حوالي كيلومترين عن موقع التحطم، وأن الشرطة طوقت المكان

كما ذكرت الوكالة أنه تم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أغلقوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون تحديد سبب إغلاق الطريق.

هذا وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي".

وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

وبحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وتحطمت طائرة خاصة أمس الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم".