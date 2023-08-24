"بريكس" تدعو 6 دول من بينها ايران للانضمام إليها

العالم - ايران

وفي التفاصيل، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثالث لمجموعة "بريكس"، إن بلاده وافقت على انضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والامارات ليكونوا أعضاء كاملين معهم.

من جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الجدد، قائلاً: "أهنئ الأعضاء الجدد في بريكس ونعد الأعضاء الآخرين الراغبين في الانضمام، بفتح الباب لهم في القمة المقبلة".

وأضاف بوتين: "لقد كانت قمة ثرية ومهمة، وأهنئ كل رؤساء الدول على روح التعاون"، داعياً إلى مزيد من التعاون والتضامن والعمل نحو التطور.

بالتزامن، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الهند تدعم تطوير وتوسيع "بريكس".

ولفت مودي إلى أن تطوير المجموعة "رسالة يجب على كل العالم أن يسمعها"، وهي مثال للتعديلات التي يجب أن تتم في مختلف المؤسسات.

بدوره، قال الرئيس الصيني شي جين بینغ، إن دول البريكس "لها نفوذ كبير، ومسؤولة عن إحلال السلام والاستقرار في العالم".

كما هنأ أيضاً الدول التي انضمت إلى "بريكس"، والتي حسمت قرارها بالتعامل مع الدول المتقدمة والصاعدة، وفقاً له.

وبدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

ويوم أمس، أعلن قادة قمة الـ"بريكس" في اجتماعها الثاني، وقوفها بحزم ضد الهيمنة والاستعمار الجديد.

ويشارك قادة 4 دول في القم، بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.