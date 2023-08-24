شاهد.. سيرة بريغوجين من طباخ بوتين الى مؤسس 'فاغنر' الروسية الخاصة

بريغوجين كان رجل أعمال روسي ولد عام 1961 بمدينة سانت بطرسبرغ وترعرع فيها وحكم عليه مرتين بالسجن بتهمة السرقة عندما كان في العشرينيات من عمره.

كان مقربا من بوتين وأطلق عليه لقب 'طباخ بوتين' لأن مطاعمه وشركاته مسؤولة عن تقديم الطعام خلال المناسبات الرسمية في الكرملين. وظهر في إحدى أشهر صوره وهو يقدم طبقاً للرئيس الروسي.

لديه مجموعة شركات كبيرة يخضع جميعها للعقوبات الاميركية، احداها متهمة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام الفين وستة عشر، واخرى هي مجموعة فاغنر التي تجنّد مسلحين في عدة مناطق بالعالم.

بريغوجين اعترف العام الماضي انه اسس فاغنر عام ا2014 بعدما نفى لسنوات عديدة صلاته بها. هذه المجموعة التي شاركت في احداث القرم ذاك العام، كما شاركت في العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم.

كان لبريغوجين ولفاغنر دور كبير في الحرب بأوكرانيا وخاصة في السيطرة على باخموت شرقا. ونتيجة للتعثّرات العديدة التي شهدتها الجبهات بدأت تظهر شكاوى بريغوجين من قادة الجيش الروسي لينفجر بركان الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي عبر محاولة التمرد على قيادات الجيش، انتهت بتدخل الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وابرام صفقة وافق عليها الكرملين غادر بموجبها بريغوجين وعناصر فاغنر الى المنفى ببيلاروسيا.

وافادت تقارير محلية الى ان بريغوجين شوهد بعد اسابيع من التمرد يتحرك بحرية بين موسكو ومسقط رأسه سان بطرسبرغ. كما نشر كلمة مصورة له الاثنين قال إنها التقطت في أفريقيا وذلك قبل يومين من الاعلان عن مقتله في حادث تحطم طائرته في حادث شكك به كثيرون بأن يكون قضاءاً وقدراً.