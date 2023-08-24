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مطالب السعودية مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تتطرق هذة الحلقة من برنامج قلم رصاص إلى فيها مقتطفات من مقالات وتحليلات وأبحاث وردت في مراكز ومعاهد بحوث وصحف أميركية وإسرائيلية تناولت التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - قلم رصاص

كتب سايمون هندرسون المتخصص في شؤون الخليج الفارسي وديفيد شينكر السياسي الأميركي السابق مقالاً مشتركاً في معهد واشنطن تحت عنوان "مطالب السعودية النووية: ماذا تريد وما الذي قد تحصل عليه؟"

وجاء في المقال: لدى السعودية ثلاثة مطالب رئيسة مقابل عقد اتفاقية تطبيع محتملة مع إسرائيل، وهي ضمانات أمنية أميركية والوصول إلى معدات وتكنولوجيا عسكرية أميركية ذات جودة عالية، ودعم برنامج نووي مدني محلي، وقد يكون المطلب الثالث هو الأكثر صعوبة لواشنطن لأنه يتضمن الوصول إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم التي يمكن استخدامها لإنتاج متفجرات نووية.

وتابع المقال: أحدث نسخة من هذه الصفقة من شأنها تاسيس "آرامكو نووية" مما يحاكي الانخراط التاريخي لشركات النفط الأميركية في الثلاثينيات.. والذي أدى في النهاية إلى امتلاك السعوديين بالكامل لأكبر شركة نفط في العالم، ووفقا لبعض التقارير اقترحت الرياض هذه الفكرة على المسؤولين الأميركيين جزئيا لتهدئة مخاوفهم بشأن أي تسليح محتمل.

وختم: يمكن للاحتمالات الإقليمية المرتبطة بالسلام الإسرائيلي السعودي التي من شأنها أن تغير قواعد اللعبة إلى جانب المخاوف من احتمال لجوء الرياض إلى طرف آخر لتطوير برنامجها النووي إذا لم تساعدها واشنطن في ذلك، الأمر الذي يعني ضمانات أقل يمكن للاحتمالات هذه أن تدفع إدارة بايدن نحو تبني نظرة أكثر مرونة تجاه التخصيب.

يرافقنا في هذه الحلقة من قلم رصاص من العاصمة اللبنانية بيروت الأكاديمي والباحث السياسي د.جمال واكيم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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