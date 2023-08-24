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حركة النجباء تصدر بيانا بشأن التواجد العسكري الأمريكي في العراق

حركة النجباء تصدر بيانا بشأن التواجد العسكري الأمريكي في العراق
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وجهت حركة النجباء، اليوم الخميس، طلبا الى جميع القوى الدينية والاجتماعية والسياسية في العراق باتخاذ موقف عملي تجاه التواجد العسكري الأمريكي في العراق.

العالم-العراق

وقالت الحركة في بيان، انه "على الرغم من انتظار الشعب العراقي لمخرجات اجتماع الوفد الذي وعدت الحكومة بتكليفه بمهمة إنهاء وجود الاحتلال وإخراجه من العراق بشكل كامل وتضارب الأخبار بهذا الخصوص فوجئ أغلب أبناء شعبنا بتحركات مشبوهة لأرتال عسكرية أمريكية من جنوب العراق إلى شماله وغربه منتهكة الحدود، ضاربة بعرض الجدار وبكل استهتار سيادة البلد، ونحن في المقاومة الإسلامية كنا وما زلنا على موقفنا وقولنا بأن المحتل الأمريكي المتغطرس لا تنفع معه الحلول السياسية أو الدبلوماسية ولا التفاهمات الدولية ولن تجدي معه نفعاً كونه بارعاً في لغة التسويف والاحتيال واستغلال خيرات البلدان ونهبها، بل لا ينفع معه غير لغة السلاح ولن يرحل إلا بإخراجه عسكرياً ذليلاً منهزماً".

واضافت: "من هنا نطالب جميع القوى الدينية والاجتماعية والسياسية في العراق باتخاذ موقف عملي تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، ونهيب بكل المجاهدين الانتباه لأي تحرك آخر، فأرض العراق لن تكون سهلة للغزاة ولن تكون ممراً لقواتهم الغازية للبلدان الناهبة لخيرات الشعوب".

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حركة النجباء تصدر بيانا بشأن التواجد العسكري الأمريكي في العراق

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