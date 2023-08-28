إحتجاجات واسعة في ليبيا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات واحتجاجات وقطعا للطرق وحرقا للأعلام الإسرائيلية، وفي طرابلس اقتحم محتجون وزارة الخارجية استنكارا للقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال.



وعلى خط الجدل المتصاعد نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس يهود ليبيا قوله ان عمليات التنسيق بين الكيان وليبيا بدأت منذ ست سنوات،وهو ما اعتبر تورطا اكبر في عمليات مد اواصر التطبيع بين الجانبين برضا وتنسيق اميركي اسرائيلي.

وزير خارجية الكيان الاسرائيلي ايلي كوهين كان اعلن الأحد أنه التقى بالوزيرة الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين. وفي بيان احتفالي، أشاد كوهين باللقاء ووصفه بأنه “تاريخي” و”خطوة أولى” في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" وليبيا.



في ردود الافعال ،استنكرت دار الإفتاء الليبية لقاء المنقوش-كوهين، وطالبت بإقالتها من منصبها.من جهتها، دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي إلى توقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

كما طالب مجلس النواب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد عن أنباء لقاء المنقوش وكوهين سرّاً في روما، قائلا في بيان، إن ما ورد لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعدّ خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.



الخارجية الليبية وفي معرض ردها ،قالت إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ و غير قابل للتأويل واللبس،بحسب بيان صادر عن الخارجية.



واستدعى لقاء المنقوش وكوهين ،إصدار حكومة الدبيبة قرارا بتوقيف وزيرة الخارجية وإحالتها إلى التحقيق، وسط استنكار واسع من قبل جهات سياسية وشعبية ليبية مختلفة.

فيما تحدثت تقارير عن فرار المنقوش الى تركيا.فهل كان الاعلان الاسرائيلي جس نبض للشارع الليبي؟وما هي تداعيات تلك التقارير على العلاقات الندية بين جناحي الحكم في ليبيا؟

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