شاهد.. طرفا النزاع في السودان يضرمان النار في الهشيم

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مشهد يختزل الوضع في السودان، الذي يكتوي بنار حرب داخلية مزقت نسيجه السياسي والاجتماعي. حرب لا تزال تستعر في ظل محاولات خجولة لوقفها بين حين وآخر. لكن يبقى صوت الميدان أعلى، مع تبادل القصف بين طرفي الصراع، ففي وقت قالت فيه قوات الدعم السريع إنها قصفت بالصواريخ من الخرطوم بحري أهدافا للجيش السوداني وسط أم درمان؛ أعلن الجيش السوداني أن مدفعيته قصفت أهدافا للدعم السريع في أم درمان والخرطوم، وسط تحليق طيرانه الحربي في جنوب وشرق العاصمة وسط سماع دوي انفجارات ومضادات الطائرات، وإطلاق نار كثيف على خط التماس وسط أم درمان.

الجيش الذي اعلن أمس بسط سيطرته الكاملة على مقر سلاح المدرعات ومحيطه جنوبي الخرطوم، أكد أن قواته قامت بعمليات تمشيط واسعة استهدفت جيوب من وصفهم بالمتمردين الهاربين بعد محاولات انتحارية فاشلة خلال الأيام الماضية، وفق تعبيره.

تطورات الميدان، تتزامن مع تطورات سياسية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع، تتمثل في مع نية رئيس المجلس القيادي عبد الفتاح البرهان بالقيام بأولى جولاته الداخلية والخارجية منذ اندلاع الحرب.

مصادر سودانية أوضحت أن البرهان سيزور مصر والسعودية منتصف الأسبوع المقبل لبحث تسريع وقف الحرب وتسوية الأزمة في بلاده، مضيفة أن البرهان سينتقل من القاهرة إلى الرياض لإجراء مباحثات مع القيادة السعودية، التي ترعى مع أميركا مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع.حيث سيركز البرهان في جولته على إنعاش هذه المفاوضات. مضيفة أن جدول جولة البرهان يتضمن زيارة دول آخرى لم تسمها خلال الفترة المقبلة.

اشتداد الصراع وارتفاع تكلفته البشرية والسياسية والاقتصادية، دفع الأمم المتحدة إلى اطلاق تحذير بأن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل، ظل المعارك العنيفة الجارية. تحذير أطلقه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأن هذه الحرب تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة.