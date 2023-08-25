600 ألف زائر ايراني دخلوا العراق عبر المنافذ الحدودية الستة

العالم- ايران

وصرح وزير الداخلية أحمد وحيدي صرح للصحفيين، على هامش تفقده لمحطة "بركت" لنقل المسافرين في مدينة مهران الحدودية صباح اليوم الجمعة: دخل 600 ألف زائر الى العراق عبر المنافذ الحدودية الستى منذ بداية شهر صفر وبالتزامن مع بداية مسيرة الأربعيني الحسيني.

وأضاف وحيدي: 50 % من الزوار، أي ما يعادل 300 ألف شخص، عبروا منفذ مهران الحدودي الدولي.

بدوره قال المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة إيلام سيد زاهدين جشمه خاور،، في تصريح لمراسل وكالة أنباء: عبر منفذ مهران الحدودي الدولي (دخول وخروج) 110 آلاف و171 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف: من بين هذا العدد، دخل إلى حدود مهران 11518 إيرانياً و246 أجنبياً.

واضاف المدير العام للطرق والنقل البري بمحافظة إيلام: غادر حدود مهران 96 ألفًا و360 إيرانيًا وألفين و47 أجنبيًا.

وفي نفس السياق اشار مدير عام العلاقات العامة في الخطوط الجوية الإيرانية، الى تسيير رحلات استثنائية من مدن أصفهان وشيراز وزنجان إلى النجف الاشرف، وقال حتى الآن تم نقلت الخطوط الجوية الايرانية 6 آلاف زائر من مطار الإمام الخميني (رض) الدولي بطهران الى النجف الاشرف وبالعكس.