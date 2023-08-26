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اصدار لوائح الاتهام لـ3 متهمين بقضية الهجوم الارهابي في مرقد شاهجراغ

اصدار لوائح الاتهام لـ3 متهمين بقضية الهجوم الارهابي في مرقد شاهجراغ
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس محاكم محافظة فارس الايرانية حجة الاسلام والمسلمين السيد كاظم موسوي اصدار لوائح الاتهام لـ 3 متهمين رئيسيين في قضية الهجوم الارهابي الاخير في مرقد شاهجراغ في شيراز بعد مضي 11 يوما من هذه الحادثة المريرة، وارسال هذه اللوائح الى محكمة الثورة في شيراز.

العالم-ايران

واضاف موسوي ان محاكمة هؤلاء الجناة ستجري سريعا.

واوضح بأن التهمة الموجهة للمتهم الرئيسي في هذه القضية ويدعى رحمة الله نوروزوف هو الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي والانتماء لجماعات البغي والمحاربة والافساد في الارض، وان التهم الموجهة للمتهمين الآخرين وهما حبيب الله عرب زادة وامر الله نظري (المعروف باسم اسد) هي الاعانة في المحاربة والافساد في الارض والتآمر ضد الامن القومي للبلاد عبر التنسيق مع تنظيم داعش الارهابي.

كما اوضح موسوي استمرار ملاحقة واعتقال الضالعين في هذه القضية قائلا ان بعض المعتقلين قد اخلي سبيلهم لبرائتهم لكن التحقيقات مستمرة مع عدد آخر منهم.

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اصدار لوائح الاتهام لـ3 متهمين بقضية الهجوم الارهابي في مرقد شاهجراغ

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