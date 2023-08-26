أسباب فشل محادثات وزير الخارجية الترکي في العراق

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وأكد الباحث بالشؤون التركية حسن سويدان، فشل زيارة وزير الخارجية التركي للعراق في احداث خرق للمواضيع الشائكة بين البلدين.

وقال سويدان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"طرح وزير الخارجية التركي في هذه الزيارة مجموعة مواضيع كان من عناوينها الاساسية موضوع حزب العمال الكردستاني، وأزمة المياه في العراق، وموضوع استئناف تصدير النفط العراقي الی تركيا، وايضاً موضوع خط حرير العراق الذي يربط ميناء البصرة بالفاو والحدود التركية ومنها بأوروبا".

وأوضح ان المحادثات في هذه المجالات الثلاث فشلت ولم يحصل أي خرق في هذه الموضوعات.

وبيّن سويدان ان ميزة هذه الزيارة هي ان من قام بها هو حقان فيدان وهو صاحب شخصية استخباراتية وتجربة واسعة في المنطقة وقد عول الرئيس الترکي رجب طيب اردوغان علی هذا الشخص ليستطيع ان يحقق خرق في مجالات المباحثات، لكن مع ذلك فإنها لم تنجح بذلك.

ورأی الكاتب والباحث السياسي بركات قار ان تركيا تفرض في مباحثاتها مع العراق شروطاً تعجيزية وهذا ما يفشل المحادثات.

وقال بركات قار في حديث لبرنامج مع الحدث ان تركيا تتعامل مع العراق كما تتعامل مع سوريا فتفرض شروطاً تعجيزية أكثر مما هي توافقية، ويشمل ذلک بموضوع التواجد العسكري في الاراضي العراقية وسائر المواضيع کتصدير النفط العراقي الی تركيا.

وأكد ان معارك تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، حملت تركيا خسائر انسانية كبيرة اضافة الی النفقات الهائلة في هذا المجال والتي أدت الی انهيار الاقتصاد التركي وهذا ما يجعل أنقرة بحاجة ماسة الی التوصل الی حل في هذا المجال.

واشتكت بغداد مراراً من أن الغارات الجوية التركية في شمال العراق تنتهك سيادتها، فيما وصف فيدان أنشطة حزب العمال الكردستاني هناك بأنها "تحدي للسيادة العراقية" مطالباً بغداد بإعلان حزب العمال الكردستاني رسمياً منظمة إرهابية.

وتعد قضية المياه والسدود على نهري دجلة والفرات التي تنبع من تركيا وتتدفق إلى العراق قضية حساسة بشكل خاص بين البلدين الجارين.

وتشتكي الحكومة العراقية من انخفاض منسوب مياه النهرين، وتتهم تركيا بتقليص تدفق مياه النهرين بشكل كبير بسبب السدود.