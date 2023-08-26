شاهد.. انفجار ضخم يهز الخرطوم مع استمرار القصف في العاصمة

العالم- السودان

ويأتي الانفجار في سياق استمرار القصف المدفعي والهجمات الجوية المكثفة التي وجهها الجيش السوداني إلى أهداف عديدة لقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وفي منطقة المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم.

وأكد مصدر عسكري بالجيش السوداني أن الانفجار حدث نتيجة حريق نشب في مستودع وقود للطائرات داخل مطار الخرطوم الدولي.

وقصفت الطائرات الحربية أهدافا للدعم السريع بمنطقة سوبا شرقي الخرطوم، مشيرا إلى أن القصف المدفعي والطيراني اليوم هو الأعنف من نوعه خلال الأيام الأخيرة.

وقصفت قوات الدعم السريع قصفت بالصواريخ من مواقع تمركزها في الخرطوم بحري أهدافا للجيش السوداني وسط مدينة أم درمان.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في تصريح صحفي إن الجيش تمكن من صد 3 هجمات للدعم السريع على مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وذكر بيان للمتحدث باسم الجيش أن 7 مدنيين قتلوا وجرح آخرون في قصف عشوائي لقوات الدعم السريع بولاية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان أن الدعم السريع قصف منطقة الحماداب جنوبي الخرطوم، ولا يزال حصر الإصابات جاريا.

وذكر المتحدث أن قوات الجيش بمنطقة الشجرة العسكرية دحرت هجوما للدعم السريع على سلاح المدرعات، ودمرت 25 عربة قتالية و4 مدرعات خفيفة.

البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم ويعتزم إجراء محادثات مع دول جوار السوادن

وفي سياق تطورات السودان ، قام قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة إلى قواعد عسكرية قرب العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدرين حكوميين، قولهما إن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زار قواعد للجيش بالقرب من العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى بورتسودان، مقر الحكومة المؤقت".

وأضاف المصدرين أن "زعيم الجيش السوداني ينوي رئاسة اجتماع لمجلس الوزراء، ويعتزم أيضا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار"، دون ذكر هذه الدول.

وتداول الجيش السوداني مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام البرهان بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.