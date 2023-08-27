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وزير الثقافة الايراني ينعى مؤسس جريدة السفير

وزير الثقافة الايراني ينعى مؤسس جريدة السفير
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الثقافة الايراني محمد مهدي اسماعيلي، عن تعازيه لرحيل الكاتب والصحفي اللبناني طلال سلمان مؤسس جريدة "السفير" وکان من أبرز الاعلاميين على الصعيدين العربي والعالمي.

العالم - ايران

وجاء في مكتوب نشره الوزير إسماعيلي يوم السبت: اتقدم بأحر التعازي لجميع الصحفيين الأحرار والمقاومين في العالم، لرحيل أحد أبرز الإعلاميين في العالم، وهو مؤسس صحيفة "السفير" الشهيرة، الرجل الابي والمفكر والمبتكر والمبدع والرائد في مجالات الثقافة والأدب والسياسة، الأستاذ الفقيد طلال سلمان.

وقد ولد طلال سلمان عام 1938 في مدينة شمسطار (غرب مدينة بعلبك في البقاع اللبناني)، وتوفي عن عمر يناهز 85 عاما.

وقد أسس صحيفة "السفير" كأشهر وأوسع صحيفة انتشارا في العالم العربي، والتي صدر العدد الأول منها في 26 اذار/مارس 1974، وعلى مدى هذه الأعوام نالت شهرة كبيرة في الدول العربية والإسلامية.

كما أن "السفير" هي الصحيفة اللبنانية الوحيدة التي لم تغلق يوما واحدا خلال هجوم الكيان الصهيوني على لبنان عام 1982، ورغم الحصار استمر توزيعها بشكل محدود وحافظت على وجودها في شوارع العاصمة.

وكان طلال سمان ضمن الاعلاميين الذين رافقوا الإمام الخميني (رض) من باريس إلى طهران قبل ايام من انتصار الثورة الاسلامية في ايران كما اجرى مقابلة مع الامام الراحل.

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