اطلاق خط ركاب بحري لنقل زوار الأربعين

العالم - ايران

وصرح مدير عام الشؤون البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية مهدي فرمهيني فراهاني أنه تم تنفيذ 20 رحلة بحرية لزوار الأربعين عبر 3 سفن عائمة بشكل يومي، كما انه تقبلت البحرية مسؤولية إقامة الرحلات من ايران إلى الموانئ العراقية.

وذكر أن مينائي آبادان وخرمشهر تم اعتبارهما مناسبين لحركة المرور البحرية خلال أيام الأربعين، وسيکون ميناء خرمشهر المنفذ الوحيد للنقل البحري لزوار الأربعين نحو ميناء أبو فلوس في العراق.

وأشار فراهاني الی تخصيص 3 قوارب لنقل زوار الأربعين من ميناء خرمشهر إلى ميناء أبو فلوس في العراق، قاربين من القطاع الخاص العراقي وقارب سريع واحد من ايران.

وأوضح مدير عام الشؤون البحرية في هيئة الموانئ والمنظمة البحرية ان كل رحلة تستغرق 40 دقيقة، مضيفاً ان هناك إمكانية لـ 20 رحلة بحرية، والسفينة المخصصة من قبل الجمهورية الإسلامية تحمل 220 شخصاً وتبلغ سعة سفن القطاع الخاص العراقي 80 راكباً.