زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

العالم - لبنان

وحسب موقع فلسطين أون لاين أضاف الجيش في بيانه، أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويشكو لبنان تكرار حوادث اختراق الزوارق البحرية الإسرائيلية لمياهه الإقليمية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، توصل لبنان والاحتلال بوساطة أميركية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، حددت بموجبه المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر الأبيض المتوسط.

وبعد أيام من الاتفاق، أعلن الجيش اللبناني أن زورقين حربيين تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية قبالة منطقة رأس الناقورة، عقب موافقة لبنان والاحتلال على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.