وحيد اكثر من المسيح.. شاهد الرواية الاليمة بالتاريخ!

'وحيد أكثر من المسيح' عنوان هذه المسرحية وهي في موسمها الرابع من العرض الميداني والتي تقدم في كل مرة نقاطا ومفاهيم جديدة للجمهور، وتنقل له أحداث عاشوراء وتضعه يعيش الحدث التاريخي عن قرب ويتلمس واقعه.

وقال حسن بذرا كاتب ومخرج المسرحية: "اهم رسالة هذا الحدث وهذه المسرحية هي نقل المظلومية والعصمة ومواجهة الحق امام الباطل، وفي النهاية الحرية، والتي تحدث بظهور الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف".

المسرحية تبدأ بمشاهد من واقعة الغدير، وتستمر حتى واقعة كربلاء والأحداث التي جرت في يوم الطف، وتنقل للمشاهد استشهاد علي الأكبر والقاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام لتصل الى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكل المشاهد التمثيلية قد سمعها الجميع منذ الطفولة خلال المراثي والمجالس الحسينية وتعطي شعورا غريبا للحضور.

وقال محمد رضا بهنام ممثل في المسرحية: "انا امثل دور ابي الفضل العباس عليه السلام في هذه المسرحية وحاولنا أن ننقل للمشاهد ما حدث في واقعة كربلاء كي يلمس الحدث عن قرب".

وقال ميلاد كاظمي ممثل في المسرحية: "انا مثلت دور الشمر في المسرحية وفيها اردنا أن نبين للحضور مظلومية اهل البيت عليهم السلام أمام ظلم جيش يزيد ابن معاوية".

ترتفع الستائر وتنخفض باستمرار، وفي كل ركن من أركان المسرحية تروي مصيبة من المصائب، كما تنقل خطاب السيدة زينب سلام الله عليها، ثم تحكي المشاهد الأخيرة ما يكرره التاريخ اليوم من جرائم زمرة داعش الإرهابية المتأسية بمعاوية وأذنابه، لينتهي العرض بظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف.