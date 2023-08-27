'سرايا القدس - كتيبة طولكرم' تكشف إعطاب آلية ’إسرائيلية’ ونصب كمائن

العالم - فلسطين

وبينت ان المقاومين تمكنوا من التصدي بكل قوة لقوات وآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم واستهدفوها بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص، وتنفيذ عدد من الكمائن وتفجير عدد من عبوات (سيف 1) شديدة الانفجار على أكثر من محور حسب وكالة فلسطين اليوم.

وقالت الكتيبة انها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال على محور (المدارس - البلاونة - الربايعة) وعدد من المحاور في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبينت ان وحدة الهندسة في الكتيبة فجرت عدد من عبوات ( سيف 1) في آليات الاحتلال وألحقت بها الأضرار المباشرة وأعطبت آلية بشكل مباشر بالإضافة الى تنفيذ عدد من الكمائن على محور المدارس وخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وشددت الكتيبة على ان ابطال سرايا القدس في الميدان يذيقون جيش الاحتلال أصناف الذل والهوان كما كل مرة ويردون العدوان ويفشلون أهدافه الغادرة بحق أبناء شعبنا.

وعاهدت السرايا أبناء شعبنا المجاهد انها ستواصل المسير على درب الشهداء وعهدهم في الدفاع عن هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

يا جماهير شعبنا المجاهد في مدينة طولكرم ومخيماتها الثابتة .. أهلنا الصامدين في مخيم طولكرم .. لقد أثبتم من جديد أنكم سند المجاهدين في التصدي للعدو الصهيوني.

لقد خاضت سرايا القدس - كتيبة طولكرم مع ساعات فجر هذا اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تقدمت على أكثر من محور في مخيم طولكرم والمدينة.

وبتوفيق من الله تمكن مجاهدونا من التصدي بكل قوة لقوات وآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم واستهدفوها بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص ونفذوا عدد من الكمائن وفجروا عدد من عبوات (سيف 1) شديدة الانفجار على أكثر من محور.

كما وتمكن مجاهدونا الأبطال في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال على محور ( المدارس - البلاونة - الربايعة ) وعدد من المحاور في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبعون الله وتمكينه فجرت وحدة الهندسة في الكتيبة عدد من عبوات ( سيف 1) في آليات الاحتلال ألحقت بها الأضرار المباشرة وأعطبت آلية بشكل مباشر.

كما تمكن مجاهدونا من تنفيذ عدد من الكمائن على محور المدارس وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

لا يزال أبطال سرايا القدس في الميدان يذيقون جيش الاحتلال أصناف الذل والهوان كما كل مرة ويردون العدوان ويفشلون أهدافه الغادرة بحق أبناء شعبنا.

يا أبناء شعبنا المجاهد في طولكرم ومخيماتها الصامدة، نعاهدكم أننا سنواصل المسير على درب الشهداء وعهدهم في الدفاع عن هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.

جهادنا ماض وسلاح مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم