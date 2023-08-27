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نائب غروسي سيزور ايران قريباً

نائب غروسي سيزور ايران قريباً
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد اسلامي عن زيارة وشيكة لمساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.

العالم - ايران

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، خلال کلمة له عند ازاحة الستار عن "النواة المشعة للسيزيوم – 137" كأحدث إنجاز نووي إيراني: "إن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور إيران قريبا".

وأضاف محمد اسلامي: "ان تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير على المسار الصحيح"، مؤكدا ان إيران لن تتوقف عن تطوير الصناعة النووية.

وتابع: "أعلمنا وزارة الخارجية الايرانية بأننا جاهزون لتوضيح برنامجنا النووي لدول المنطقة وأن يبدأ التعاون بيننا وبين هذه الدول"، مبينا: "ان إيران من الدول النادرة في العالم التي لديها صناعة نووية مستقلة".

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