نائب غروسي سيزور ايران قريباً

العالم - ايران

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، خلال کلمة له عند ازاحة الستار عن "النواة المشعة للسيزيوم – 137" كأحدث إنجاز نووي إيراني: "إن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور إيران قريبا".

وأضاف محمد اسلامي: "ان تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير على المسار الصحيح"، مؤكدا ان إيران لن تتوقف عن تطوير الصناعة النووية.

وتابع: "أعلمنا وزارة الخارجية الايرانية بأننا جاهزون لتوضيح برنامجنا النووي لدول المنطقة وأن يبدأ التعاون بيننا وبين هذه الدول"، مبينا: "ان إيران من الدول النادرة في العالم التي لديها صناعة نووية مستقلة".