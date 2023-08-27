محاولات غربية لتغيير استراتيجية كييف مع موسكو والاستعداد لمعركة الشتاء القادم

الإدارة العسكرية في كييف اعلنت ان أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوما جويا روسيا على مشارف العاصمة. وقالت القوات الجوية انها دمرت أربعة صواريخ كروز فوق شمال ووسط أوكرانيا في غارة جوية روسية خلال الليل، مشيرة الى ان خمس قاذفات استراتيجية روسية شاركت في الهجوم.

مصادر محلية اكدت سماع دوي انفجارات في كييف ومناطق اخرى وسط وغرب البلاد سبقها انطلاق صفارات الانذار في جميع انحاء اوكرانيا للتحذير من الضربات الجوية.

يأتي هذا فيما تتواصل حرب المسيرات بين البلدين. وزارة الدفاع الروسية قالت ان قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك في غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا بعد ساعات على اسقاط مسيرة ثالثة فوق بريانسك.

وفيما تكثف اوكرانيا هجماتها بالمسيرات على العديد من المناطق الروسية منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته مطلع الصيف الحالي، أكد ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أن وزير الدفاع الأوكراني فاليري زالوجني، شارك في اجتماع سري مع جنرالات الناتو على الحدود البولندية الأوكرانية.

اجتماع يهدف بحسب بودولياك الى بحث خطط معركة الشتاء القادم ومساعدة كييف في إعادة ضبط استراتيجيتها العسكرية لكي تتقدم في هجومها المضاد، وذلك بعدما كان قد اقر زيلينسكي ومسؤولون اخرون في واشنطن بأن هذا الهجوم يحرز تقدما بطئيا ولا يسير كما كان متوقعا.