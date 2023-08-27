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كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يدعو إلى تعزيز الدعم الدولي لليمن

كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يدعو إلى تعزيز الدعم الدولي لليمن
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، إلى تعزيز دور المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والدوائية إلى الشعب اليمني.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال مباحثات جرت عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد بين كبير مساعدي الخارجية الإيرانية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالشأن اليمني هانس غروندبرغ.

واستعرض الجانبان في هذه المباحثات، آخر مستجدات الوضع الإنساني والميداني والسياسي، مع التركيز على حل الأزمة اليمنية عبر الحوار السياسي.

وأعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني مع المبعوث الأممي، عن ارتياحهما لقاء استئناف المفاوضات السياسية بين حركة أنصار الله والمسؤولين السعوديين؛ كما تطلعا بأن تفضي هذه المحادثات إلى الاتفاق حول تسوية القضايا الإنسانية وإقامة وقف إطلاق النار في اليمن.

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