كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يدعو إلى تعزيز الدعم الدولي لليمن

العالم - إيران

جاء ذلك خلال مباحثات جرت عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد بين كبير مساعدي الخارجية الإيرانية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالشأن اليمني هانس غروندبرغ.

واستعرض الجانبان في هذه المباحثات، آخر مستجدات الوضع الإنساني والميداني والسياسي، مع التركيز على حل الأزمة اليمنية عبر الحوار السياسي.

وأعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني مع المبعوث الأممي، عن ارتياحهما لقاء استئناف المفاوضات السياسية بين حركة أنصار الله والمسؤولين السعوديين؛ كما تطلعا بأن تفضي هذه المحادثات إلى الاتفاق حول تسوية القضايا الإنسانية وإقامة وقف إطلاق النار في اليمن.