بانوراما.. إزاحة الستار عن السيزيوم-137في ايران واحتجاجات غاضبة في جنوب اليمن

العالم - بانوراما

فقد ازاحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الستار عن أحدث منتجاتها وهو مادة 'السيزيوم مئة وسبعة وثلاثون' الذي دخل مرحلة الإنتاج المختبري.

وخلال إزاحة الستار عن المنتج، اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي أنّ المادة المنتجة تستخدم في المجالات الصناعية والطبية.

اما في جنوب اليمن، فقد تجددت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، رفضاً للاحتلال وسياسية الإفقار والتجويع.

وشهدت مديرية المنصورة في محافظة عدن اشتباكات دامية، بين المرتزقة والمحتجين على انقطاع الكهرباء وتردّي الاوضاع المعيشية، ما ادى الى وقوع اصابات واعتقال آخرين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.