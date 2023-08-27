العراق .. تفاصیل الخطة الامنية لتأمين زيارة الأربعين

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عشرين ألفاً من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى كالمخابرات والأمن الوطني والاجهزة الاستخبارية سيشاركون في الخطة".

وأضاف أن "الخطة ستنفذ بإسنادٍ من طيراني الجيش والقوة الجوية والمساحات التي ستعزز بالجهد الأمني على الأرض والجو كذلك ستكون كبيرة جدا على طول خارطة العراق وبالذات محاور الزيارة كالبصرة جنوباً وكذلك من شمال العراق باتجاه كربلاء المقدسة، وهذه كلها تحتاج الى تغطية مسارات الزوار".

وتابع أن "الخطة سبقها تنفيذ علمليات استباقية لتأمين الطرق وكذلك مدينة كربلاء المقدسة وكذلك المنافذ والمخافر الحدودية وتم فتح مقر مسيطر في قيادة العمليات المشتركة لمعرفة اعداد الزائرين ومتابعة عمليات الدخول والخروج إلى البلاد حيث يتوقع دخول أكثر من 5 ملايين زائر من خارج العراق".

ولفت إلى أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني شدد عل تأمين الزيارة والاهتمام بالزائرين وضمان انسيابية الحركة وصولاً إلى دخولهم إلى كربلاء المقدسة وتم فتح عدد من الجسور في المسيب والنعمانية لتسهيل حركة الزائرين".