اعتقال قائد المجلس العسكري لـ'قسد'

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وأوضح الزميل حسام زيدان، ان "قسد" اعتقلت متزعم ما يسمى رئيس "مجلس دير الزور العسكري" المدعو أحمد الخبيل "أبو خولة"، بعد دعوته من قبل قسد إلى اجتماع وهمي، وقامت الاخيرة بمحاصرة مقراته بحي النشوة فيلات "جنوب مركز مدينة الحسكة" بمن فيها من عدة محاور، ومنح مهلة لاقتحامها مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة المحاصرة.

وقد تمكنت قسد من اعتقال الخبين بعد تطةيق منزله ومعه في الاعتقال والده حامد الخبين ونائبه خليل الوحش ومعه ثلاث من أبناء عمومته والأخبار الواردة من مصادر مقربة من جهة الاعتقال تفيد بأن الاستخبارات باشرت التحقيق معهم فور اعتقالهم.

وارسل مرافقوه نداءات استغاثة ونصرة لقبيلة العكيدات وبالخصوص عشيرة البكير لمحاصرة مراكز قسد واسر أكبر عدد من الاكراد ليتم مبادلتهم بقائد مجلس دير الزور العسكري، فيما تم تدداول انباء عن اعتقال ابو خوله قد علم به قبل ٢٤ ساعة من الاعتقال من مصدر كردي ومن المتوقع أن يكون يوم غد (اليوم الاثنين) ساخنا بالأحداث والمواجهات وسيكون لاعتقال ابو خولة تداعيات كبيرة ستشمل أغلب العشائر والمناطق.

واضاف مراسلنا الزميل حسام زيدان ان قوات قسد داهمت منازل وجهاء قبيلة العكيدات المقيمين بمدينة الحسكة ومنهم أبو علي الأبرز وحيدر عسكر الهفل وإياد الحمادي وقامت بتفتيش منازلهم وصادرت أسلحتهم الشخصية وجوالاتهم وفرضت عليهم إقامة جبرية بمنازلهم.

وقد اصدر مجلس دير الزور العسكري بيانا اعلن ما اسماه بـ"معركة تحرير ديرالزور من الاحتلال الكردي"، حيث طالب البيان كافة العناصر والقادة المنتسبين للمجلس بالقتال ومهاجمة اماكن تواجد "قسد" في ديرالزور ، كما طالبهم بمحاولة اعتقال الكوادر الكرد ومهاجمة اماكن تواجدهم.

كما طالب البيان ابناء العشائر العربية بالدفاع عن ديرالزور حتى لاتسقط بيد الكرد ويحكمون سيطرتهم المطلقة عليها، وطالب ايضا ابناء ديرالزور المنتسبين لقسد بالانقلاب واعتقال قادتهم الكرد.