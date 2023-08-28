غارديان: اجتماع سري بين أوكرانيا وحلف الناتو بشأن الحرب

العالم - روسيا

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام أن قوات الدفاع الجوي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) أسقطت طائرة مسيرة معادية قرب موسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار على الأرض.

وأوضح "لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية موجودة على الأرض.

هجوم بمنطقة بريانسك

وبدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بمسيرتين فوق منطقة بريانسك الحدودية في جنوب غربي روسيا.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرتين فوق منطقة بريانسك، متهمة كييف بتنفيذ الهجوم.

وأضافت أنه جرى إحباط محاولة أخرى من جانب كييف "لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية". ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات، وبحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

وقد أعلنت موسكو عن تعرضها لهجمات مماثلة بمسيرات عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين.

ضبط الإستراتيجية العسكرية

على صعيد آخر، نقلت صحيفة الغارديان عن مصادر عسكرية أن بعض كبار الضباط في حلف شمال الأطلسي (ناتو) سافروا قبل أيام إلى مكان سري على الحدود البولندية الأوكرانية للقاء القائد العسكري الأوكراني فاليري زالوجني، للمساعدة في إعادة ضبط الإستراتيجية العسكرية لأوكرانيا.

وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف من الاجتماع الذي استمر 5 ساعات هو المساعدة في إعادة ضبط الإستراتيجية العسكرية لأوكرانيا، ومساعدتها لكي تتقدم في هجومها المضاد، وبحث خطط معركة الشتاء القادم.

ونقلت الغارديان عن هذه المصادر أن نتائج هذا الاجتماع أفضت إلى تغيير الإستراتيجية المتبعة للقوات الأوكرانية في هجومها المضاد، حيث بات التركيز على جبهة زاباروجيا.

ويأتي الاجتماع على الحدود البولندية بعد لقاء غير معلن جمع الأدميرال البريطاني توني رادكين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف بهدف فهم أفضل لإستراتيجية أوكرانيا.