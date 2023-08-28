لهذا السبب..الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

العالم - الكويت

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن سفارة الكويت لدى مصر أصدرت بيانا تحذر فيه المواطنيين الراغبين في السفر إلى مصر ضرورة الإفصاح عن أية مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار.

وأضافت أنه بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه مصري، مؤكدة أنه يجب اتباع القوانين المصرية حتى لا يتم مصادرة الأموال.

ووفقا لمطار القاهرة:

- ليس هناك أي قيود على إدخال الراكب أية نقود أجنبية عند وصوله للبلاد بشرط الإفصاح عما يتجاوز مبلغ (10000) عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى كما يجوز حمل مبلغ من النقد المحلي بحدود (5) خمسة آلاف جنيها مصريا

- ممنوع جلب أي بذور أو شتلات زراعية منعا لنقل الآفات وفي تلك الحالة يتم إعدامها عن طريق الحجر الزراعي

-الإفصاح لمأمور الجمرك في حالة حيازة متعلقات تخضع للتحصيل الجمركي