مؤتمر بغداد الثالث يعقد في نوفمبر .. ماكرون لا يستبعد دعوة دمشق

العالم - العراق

وأكد فرهاد علاء الدين مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي سيُعقد في بغداد وستشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة والشريكة".

وأضاف أن المؤتمر سيكون منطلقا لمشاريع كبيرة تخص العراق والمنطقة، ويساهم بشكل فعال في تقوية الروابط المتينة بين دول المنطقة ويزيد من الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية المنشودة.

من جانبه أشار ماكرون -خلال كلمة له في مؤتمر السفراء الفرنسيين السنوي- إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الذي عقد للمرة الاولى في العاصمة العراقية في أغسطس/ آب 2021 ثم في الأردن في ديسمبر/كانون الأول 2022، ستعقد في بغداد وتهدف إلى "توحيد أجندة إقليمية لدعم سيادة العراق".

ويهدف المؤتمر إلى جمع كل الدول المجاورة للعراق.

وبخصوص مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد المقبل شدد ماكرون على أن "جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها الى مختلف منتديات التفاوض والشراكة". وأضاف أن "إعادتها الى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيدا من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي" حسب تعبيره.

ولم يذكر ماكرون أن دمشق حاربت وتحارب منذ نحو اثني عشر عاماً آلاف الإرهابيين والمرتزقة ضمن التنظيمات الإرهابية في كل من تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» والعديد من التنظيمات الإرهابية التكفيرية في إدلب وغيرها، وأن إدارته والعديد من الدول الغربية وفي مقدمتها أميركا ساهموا بدعم تلك التنظيمات، وتسببوا بخروج ملايين السوريين خارج سورية بفعل الإرهاب، وإن بلاده وأميركا يعرقلون عودة اللاجئين، حيث صوت البرلمان الأوروبي في الـ 12من تموز الماضي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.