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تفاصيل اللقاء بين السيسي و'البرهان' بالقاهرة +صور

تفاصيل اللقاء بين السيسي و'البرهان' بالقاهرة +صور
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان،اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،على التزامه بمواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، بينما شدد السيسي على الدعم المصري لأمن واستقرار السودان.

العالم - السودان

وقال البرهان خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بالعلمين، إن القيادة السودانية تسعى لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من يحكمه.

من جانبها، قالت الرئاسة المصرية في بيان لها:"إن لقاء السيسي مع البرهان شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور بشأن الجهود الرامية لتسوية الأزمة".

وأضافت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد موقف مصر بالوقوف إلى جانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن البرهان أشاد بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وكان مجلس السيادة السوداني قال في بيان له سابقا:" إن رئيس المجلس سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها".

ويعد هذا الاجتماع الأول لرئيس مجلس السيادة مع الحكومة بشكل مباشر، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي.

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تفاصيل اللقاء بين السيسي و'البرهان' بالقاهرة +صور