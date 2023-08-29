الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-08-2023

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-08-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-08-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-08-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-08-2023

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. دلالات زيارة البرهان لمصر

شاهد.. ماذا قال مسعود البارزاني عن دور ايران في محاربة داعش؟

بالفيديو.. إلى اين فرت المنقوش بعد تظاهرات الشعب الليبي ضد التطبيع؟