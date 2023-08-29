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ترامب يؤكد أنه ليس مهددا بالسجن

ترامب يؤكد أنه ليس مهددا بالسجن
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية.

العالم-الامريكيتان

وقال ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".

وأشار أيضا إلى أن عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".

وأظهر استطلاع لآراء الأمريكيين في شهر أغسطس الجاري أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".

ويأتي ذلك على خلفية توجيه الاتهامات الجنائية لترامب في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020.

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ترامب يؤكد أنه ليس مهددا بالسجن

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