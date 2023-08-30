بالفيديو.. شيخ قبيلة الجبور يدعو ابناء العشائر الى طرد قسد من اراضيهم

كما دعا الشيخ احمد، أبناء القبائل والعشائر العربية لنصرة أولاد عمومتهم في وجه الاحتلال وعصابات ميليشيا وادي قندي والسعي الى فك الحصار عن الاطفال والنساء في الحسكة من عوائل مجلس دير الزور العسكري بعد اعتقال زعميه وجملة من قياداته.

وشدد الشيخ على ضرورة ان تتحد العشائر السورية لطرد قوات قسد من اراضيها وادارة مناطقها بنفسها.

يشار الى ان مقاتلي العشائر يسيطرون على حاجز الصنور في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور بعد اشتباكات مع قسد ويعتبر حاحز الصنور من أكبر حواجز قسد في المنطقة.

وكان شيوخ ووجهاء عشائر بريف دير الزور، اصدرو بياناً رسمياً امس الثلاثاء، أمهلوا فيه كلا من “التحالف وقسد مهلة 12 ساعة للافراج عن الموقوفين وفك الطوق عن العوائل المحاصرة في الحسكة، وإلا سيعلنون النفير العام”.

وقد قتل عشرة أشخاص، الثلاثاء، خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات العشائر ومجلس دير الزور العسكري من جهة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بريف دير الزور من جهة أخرى، وسط توسع دائرة الاشتباكات لتشمل مختلف المناطق في الريفين الشرقي والشمالي.