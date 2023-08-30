الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. شيخ قبيلة الجبور يدعو ابناء العشائر الى طرد قسد من اراضيهم

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا شيخ قبيلة الجبور أحد أكبر قبائل شرق سوريا احمد حماد الاسعد الفاضل آل ملحم في بيان اصدره أبناء العشائر العربية المنضوين تحت راية ميليشيا قسد المدعومة امريكياً التي التخلي عن الاخيرة وعدم الانخراط في قتال ابناء عمومتكم ابناء عشيرة العقيدات

كما دعا الشيخ احمد، أبناء القبائل والعشائر العربية لنصرة أولاد عمومتهم في وجه الاحتلال وعصابات ميليشيا وادي قندي والسعي الى فك الحصار عن الاطفال والنساء في الحسكة من عوائل مجلس دير الزور العسكري بعد اعتقال زعميه وجملة من قياداته.

وشدد الشيخ على ضرورة ان تتحد العشائر السورية لطرد قوات قسد من اراضيها وادارة مناطقها بنفسها.

يشار الى ان مقاتلي العشائر يسيطرون على حاجز الصنور في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور بعد اشتباكات مع قسد ويعتبر حاحز الصنور من أكبر حواجز قسد في المنطقة.

وكان شيوخ ووجهاء عشائر بريف دير الزور، اصدرو بياناً رسمياً امس الثلاثاء، أمهلوا فيه كلا من “التحالف وقسد مهلة 12 ساعة للافراج عن الموقوفين وفك الطوق عن العوائل المحاصرة في الحسكة، وإلا سيعلنون النفير العام”.

وقد قتل عشرة أشخاص، الثلاثاء، خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات العشائر ومجلس دير الزور العسكري من جهة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بريف دير الزور من جهة أخرى، وسط توسع دائرة الاشتباكات لتشمل مختلف المناطق في الريفين الشرقي والشمالي.

روابط ذات صلة

فيديو لعشائر دير الزور تعلن النفير العام ضد قوات قسد

اشتباكات شرق سوريا تتوسع بعد احتدام الصراع بين قسد ومجلس دير الزور العسكري

اعتقال مسؤول عسكري في قسد يثير مناوشات نارية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ايران تستذكر ذكری أليمة من جرائم زمرة خلق الإرهابية

خدمة لزوار الاربعيني.. رقم قياسي لعدد المواكب الحسينية على طريق نجف كربلاء+ صور

قائد الثورة الاسلامية: خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر

بالفيديو.. شيخ قبيلة الجبور يدعو ابناء العشائر الى طرد قسد من اراضيهم

اول اجراء من ملك الاردن بعد تحذيره من آفة خطيرة

ما وراء کواليس استنجاد 'اسرائيل' بالأمم المتحدة