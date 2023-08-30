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صنع جهاز الفحص الفيديوي الإيراني للمساعدة في التحكيم في المباريات الرياضية

صنع جهاز الفحص الفيديوي الإيراني للمساعدة في التحكيم في المباريات الرياضية
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

نجح التقنيون الإيرانيون في توطين وانتاج جهاز لاعادة فحص المشاهد واللقطات في المباريات الرياضية يساعد في التحكيم وخاصة في لعبتي الكرة الطائرة وكرة السلة.

العالم - إيران

ويعكف هؤلاء التقنيون الان على توطين صنع جهاز مماثل يستخدم في لعبة كرة القدم ايضا.

وقد اكدت معاونية الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي لرئاسة الجمهورية الايرانية ان شركة " بيام رسانان" التي ينتمي اليها هؤلاء التقنيون هي من بين افضل 4 شركات عالمية في هذا المجال.

ويؤكد مدير هذه الشركة " سعيد محمدي " عدم وجود منافس لهذه الشركة في القارة الآسيوية ، مضيفا بأن الحظر الغربي على توريد مثل هذا الجهاز لايران هو سبب الذهاب نحو انتاجه في الداخل، موضحا بأن هذه النسخة الايرانية يبلغ سعرها نصف سعر النماذج الاوروبية وبنفس الجودة والمواصفات ، رغم انها تستخدم حاسوبا واحدا وليس عدة حواسيب كما في النماذج الاوروبية.

واوضح محمدي ان الشركة نجحت في تصدير هذا المنتج الى البحرين حتى الان وانها تتفاوض مع دول اخرى طلبت توريد هذه الاجهزة ايضا.

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