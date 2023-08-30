زوار الأربعينية يواصلون مسيرهم على طريق المشاية

العالم - العراق

ويسير آلاف المسلمين من العراق وأنحاء العالم على طريق المشاية من مختلف المنافذ البرية، ومن أقصى جنوب العراق، سيرًا على الأقدام الى كربلاء لمواساة أهل البيت عليهم السلام في مصابهم بذكرى أربعين استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف.

وتنتشر المواكب الخدمية والمجهزة لتقدم للزوار على طول طريق المشاية، الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت حتى وصولهم الى كربلاء.

وأكدت وزارة النقل العراقية، استنفار ملاكاتها وانسيابية الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية ضمن المحاور التي تقع ضمن مسؤوليتها، فيما أشارت إلى إصدار توجيهات بشأن أسعار نقل الزائرين.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ميثم الصافي، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد ضرورة إكمال التجهيزات كافة لنقل الزائرين”، مبينًا أن “وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أصدر إثر ذلك توجيهاته بضرورة تجاوز الأخطاء التي صاحبت المواسم السابقة في الزيارات المليونية، وأهمية التواجد الميداني للجنة المشرفة على الخطة الخدمية”.

وأضاف الصافي أنّ “عمليات نقل الزائرين من المنافذ الحدودية، وعبر السكك الحديدية تسير بانسيابية عالية، حتى الآن”، مؤكدًا أن “الوزارة لم تشهد أي مشكلة خلال عمليات نقل وتفويج الزائرين الحاصلة حاليًا”.

وأشار الصافي إلى أن “وزارة النقل أصدرت توجيهات خاصة بأسعار نقل الزائرين، وتم نشر لجان رقابية لمتابعة ذلك ولمنع أي محاولات لاستغلال الزائرين”، منبهًا إلى “وجود زيادة في أعداد مركبات النقل الخاص في المنافذ الحدودية وبأسعار مناسبة”.

وأكد الصافي أن “وزير النقل يتابع بشكل شخصي خطة نقل الزائرين من قبل التشكيلات”، لافتًا إلى أن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات التي تشهد زخمًا لتدفق الزائرين، وبقية الجهات الساندة، وأن هناك استنفارًا تامًا لجهود التشكيلات من أجل تقديم أفضل الخدمات لزائري الإمام الحسين عليه السلام”.

ويُحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام.