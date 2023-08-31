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كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب جارتها الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية

كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب جارتها الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أجرى جيش كوريا الشمالية مناورات عسكرية تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية، وذلك ردا على المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي، مع الجيش الأمريكي في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأوضحت الوكالة أن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، نظمت مناورة عسكرية في 29 أغسطس/ آب الجاري تحاكي "صد هجوم مفاجئ للعدو وشن هجوم شامل مضاد، والاستيلاء على كامل أراضي الجزء الجنوبي من البلاد".

يذكر أنه في 30 أغسطس/ آب الجاري، أجرى الجيش الكوري الشمالي تدريبات تحاكي استهداف مراكز القيادة والمطارات في كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية، حيث جرى خلال التدريبات إطلاق صاروخين باليستيين تكتيكيين.

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023

من جانبها أعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، في وقت سابق، إطلاق صاروخين باليستيين يوم أمس الأربعاء، باتجاه بحر اليابان، موضحة أن الصاروخين حلقا على مسافة 360 كلم، وسقطا بعد ذلك في البحر.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة تسمى "درع الحرية أولتشي" في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري، وتشارك فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1بي".

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كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب جارتها الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية

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